محمد صبحي: "طلابي كانوا يهربون من المحاضرات لحضور محاضراتي"

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قال الفنان محمد صبحي: "لم يكن لدينا مسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنا نتخرج في المسرح القومي، ونور الشريف أكبر منا، وامتحنت في أخر سنة في هاملت".



وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "اشتغلت في كل مشاهد زمايلي أثناء اختبارهم وكان المشرف على الامتحان كان الدكتور جلال الشرقاوي"، متابعًا: "كان هناك إشكالية عندما أصبحت معيدًا، لما إتخرجت كنت أدرس لدفعات كانت أصغر مني، ويحبوني وفهمني، وكنت بلبس طقم واحد، هو بنطلون جينز وتي شيرت، وكان باقي المعيدين يلبسون البدل"، مضيفًا: "كنت صارمًا جدًا والمحاضرة الساعة 9 واللي ميجيش في ميعاده، ميجيش باقي السنة".



وأردف: "كنت بلاقي الطلبة من الساعة الـ8، وأنا كنت محمد صبحي الطالب معهم، ووصلت أن في طلاب كانوا يهربون من المحاضرات الأخرى لحضور محاضراتي".



وأضاف: "أول مسلسل عرض عليه كبطل تصويره في لندن، وحصلت على أجري، وذهبت لتأجير آله كمان لمدة شهر، ومكثت لتصوير مسلسل (النمس) برفقة عماد حمدي وحسن حسني ومنى جبر لمدة شهرين"، مستكملًا" "مكثت لمدة عامين التعلم الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه على آلة الكمان على يد أكبر المعلمين، وبعدها ركنت الكمان، وألهيت في التمثيل والمسرح"، متابعًا: "جذبتني الكمان مرة أخرى في مسرحية (كارمن)، ولحنت (خذ البزة وأسكت وخذ البزة ونام)".