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موعد نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:51 ص
موعد نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي
تشيلسي وارسنال
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محمد أيمن
 
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تحدد طرفا نهائي بطولة الدوري الأوروبي بشكل رسمي، بعدما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي للمباراة النهائية، بعد تجاوز عقبة آينتراخت فرانكفورت بعدما فاز عليه 4-3 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1.

 

وكان فريق أرسنال حسم تأهله أيضًا بعدما تفوق على فريق فالنسيا الإسباني في الدور نصف النهائي للبطولة بالفوز عليه 3-1، و4-2 ذهابًا وإيابًا على الترتيب، لتسجل بطولة الدوري الأوروبي نهائي إنجليزي خالص هذا العام.

 

وستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي يوم 29 مايو الجاري في مدينة باكو بـ"أذربيجان".

 

بينما ستقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتشيلسي يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "لواندا ميتروبوليتانو" معقل نادي أتليتكو مدريد الأسباني.

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