محمد صبحي يكشف عن بدايات دخوله مجال التمثيل: "والدي كان رافضًا"





وأكد: "أخذت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الإعدادية في عزف الكمان، وكنت مضايق من صاحبي اللي طلع الأول، وقررت أمثل، وفعلًا بدأت أمثل وقلدت أبو لمعة وبيجو"، مشيرًا إلى أن "ساعة لقلبك كان نموذجًا للكوميديا البسيطة المبهجة جدًا ولم تكن تقم على فكرة، ونحن تأثرنا بفؤاد المهندس وأبو لمعة وبيجو".



وقال: "والدي كان رافضًا دخولي المعهد العالي للفنون المسرحية، خاصة أن أصدقائه كان كثر داخله مثل سعد أدرش وكرم مطاوع وغيرهم، ودخلت باسم مختلف حتى استطيع القبول فيه"، مضيفًا: "امتحنت بمشهد تراجيدي، وفي اللجنة سعد أدرش، قالي اسمك أية قولتله: محمد محمود محمد أية، قولتله صبحي، وبعدها قالي أبو بيشتغل أية قولت خلاص ده عرف أنا مين، قولتله: (فراش)، وبعدها ابتسم لي".



واستكمل: "وجالي محمد توفيق وقالي أرفع بنطلونك، وكنت محرجًا أمام 13 عضوًا من اللجنة مثل جلال الشرقاوي وسعد أدرش، ومسك رجلي وجالي أطلع الكام سلمة دول وأنت عندك 10 سنين وتنزل وأنت عندك 20 سنة، وتتطلع تاني وأنت عندك 80 سنة، وصقفوا لي بعد المشهد، وقولت شكلي سقطت، ولكن بعدها فوجئت بنجاحي في المشهد"، مستكملًا: "في سنة ثالثة سعد أدرش قالي: "أبوك قالي سقطه، وأنا قولتله لو نجح أكثر من 50 في المائة لازم أنجحه"، وأنا طلعت الثاني بعد نبيل الحلفاوي، ودفعتي شعبان حسين والحلفاوي ونادية فهمي وفريدة مرسي وهاني عبد العظيم".

قال الفنان محمد صبحي إنه لم يفكر في صغره أن يكون ممثلًا، بل كان عاشقًا أن يكون عازف كمان أو راقص بالية، مشيرًا إلى أن والده كان يعمل في المسرح، وكان يرى يوسف وهبي من وراء الستار.وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل،: "أبي كان يأتي لنا بأفلام كثيرة، وتعلقت بآلة الكمان لأنها تعبر عن الجسد، ولها خصوصية عند عزفها".