ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:49 ص
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة
الزمالك
Advertisements
طباعة
أحمد شديد
 
Advertisements

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا مثيرا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري العام.

 

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 22 من بداية اللقاء بعد خطأ فادح من محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي، قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 48 من ركلة جزاء صحيحة حصل عليها عمر السعيد، وفي الدقيقة 66 أحرز محمد هلال هدف تقليص الفارق للفريق الدجلاوي.

 

بهذه النتيجة يرفع رصيد الزمالك إلى النقطة 63 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد وادي دجلة عند النقطة35 في المركز العاشر.

 

ترتيب جدول الدوري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة:-

 

-الأهلي 67 نقطة

-بيراميدز 65 نقطة

-الزمالك 63 نقطة

-المصري البورسعيدي 48 نقطة

-المقاولون العرب 44 نقطة

-مصر المقاصة 42 نقطة

-الإسماعيلي 37 نقطة

-الجونة 36 نقطة

-الاتحاد السكندري 36 نقطة

-وادي دجلة 35 نقطة

-الإنتاج الحربي 35 نقطة

-سموحة 35 نقطة

-طلائع الجيش 34 نقطة

-بتروجت 34 نقطة

-إنبي 33 نقطة

-حرس الحدود 32 نقطة

-الداخلية 27 نقطة

-النجوم 25 نقطة

 

Advertisements
المزيد عن: فوز الزمالك رياضة ترتيب الدوري المصري الزمالك الدوري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود