خاص.. الزمالك يطالب بترحيل مباراة الداخلية وتأجيل لقاء الإنتاج

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بطلب رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بتعديلات في جدول مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز .

وفاز الزمالك اليوم وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع 29 من بطولة الدوري المصري.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن الزمالك سيطالب بترحيل مباراة الداخلية المقبلة المقرر لها الأحد القادم بالدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين أو الثلاثاء فيما سيتم طلب تأجيل مباراة الانتاج الحربي لوقت لاحق .

ويخوض الزمالك نهائي البطولة الكونفدرالية يومي 19 و26 مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي وسيطالب في خطابه للجبلاية دعم الفريق ممثل مصر في البطولة .

وتتجه النية داخل اتحاد الكرة للموافقة على طلب الزمالك خاصة وأن الجدول الذي تم الإعلان عنه اليوم لم يتضمن موعد مباراة الانتاج الحربي المنتظر تأجيلها لموعد لاحق .