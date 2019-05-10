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أمير كرارة: "المبادئ لم تختفي من جميع المناطق الشعبية"

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:57 ص
أمير كرارة: المبادئ لم تختفي من جميع المناطق الشعبية
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مريم الشريف
 
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أكد الفنان أمير كرارة، أن المبادئ لم تختفي من جميع المناطق الشعبية، مشيرًا إلى أنه من منطقة سرايا القبة والزيتون وهى مناطق شعبية أصيلة.

وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، قائلًا: "كل مكان المناطق والطبقات، بيكون فيه جيل طالع مختلف شوية، فبعض الأشخاص ملتزمين بالمبادىء وغيرهم غير ملتزم".

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