أمير كرارة: نادين نجيم ليست النجمة رقم واحد.. وأتمنى أشتغل معاها
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:43 ص
مريم الشريف
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قال الفنان أمير كرارة، إن نادين نجيم، نجمة رائعة ويحبها كثيرًا، لكنها لم تظهر حتى الآن فى التليفزيون والسينما المصرية، وعلقت المذيعة عائشة قائلة: "لكن نادين تعتبر رقم واحد فى الوطن العربي".
وعلق "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلًا: "أنا بتكلم عن مصر، واعتقد مصر هى الوطن العربي" متسائلًا: منى زكي تبقى إيه ومنة شلبي وهند صبري ونيللى كريم وياسمين عبد العزيز يبقوا إيه، مبادرًا بالإجابة: "بالتأكيد كلهن نجمات".
وأضاف: "نادين نجيم نجمة كبيرة من نجوم الصف الأول لكن ليست رقم واحد، وعلشان تدخل فى الدراما المصرية محتاجة وقت، أو تقعد فترة في مصر علشان تقدر تتكلم اللهجة، مثل إياد نصار وهند صبري اللي أصبحوا نجوم كبار حاليًا، وظافر العابدين أيضا هو نجم محترم وشخص مؤدب، ويقدم أعمالًا جيدة طلع بسرعة الصاروخ بمصر".
وتابع قائلًا: "أنا بحب نادين نجيم وأتمنى اشتغل معاها، ودايمًا مراتي بتقولي عايزاك تشتغل مع القمر دي".
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