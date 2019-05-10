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تعرف على حالة الطقس خامس يوم رمضان

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:24 ص
تعرف على حالة الطقس خامس يوم رمضان
طقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مستقر معتدل حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبروده ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية:
السواحل الغربية 23 16 
السواحل الشرقية 24 17 
الوجه البحري والقاهرة 26 16
جنوب الصعيد 33 21

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