أمير كرارة: هذا سر انزعاجي من محمد رمضان
الجمعة 10/مايو/2019 - 12:20 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
قال الفنان أمير كرارة، إنه انزعج من وصف الفنان محمد رمضان له بـ"الموهوب" وليس النجم.
وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس" كل واحد بيعبر بطريقة مختلفة، لكني اضايقت بصراحة ومايفرقش معايا الألقاب لكن العشم بيفرق معايا".
وتابع قائلًا: "استضفت محمد رمضان، وقدمته بالنجم، وهو نجم فعلًا، وقولت عليه أخويا وحبيبي رغم إني مشوفتهوش غير مرة واحدة".
وأضاف: "جايز يكون خانه التعبير لما قال عليا الموهوب، وبخاصة انه كتب على فيسبوك قبلها، إنتظروني مع النجم أمير كرارة".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- أمير كرارة يستعد لتصوير الجزء الثاني من "كلبش"
- أحمد كرارة يشارك شقيقه أمير في "كلبش 2" (صور)
- محمد إمام يشاهد "كلبش 2" بصحبة محمود البزاوي
- أمير كرارة يهنىء محمد إمام بفيلم ليلة هنا وسرور.. والأخير يرد: "باشا مصر بحق وحقيقي"
- أميرة كرارة لصناع "الكويسين": "أول مرة أضحك كدة من سنين"
- تغريدات الفنانين.. أمير كرارة يشيد بـ "الكويسين".. وأصالة ترد بقسوة على منتقدي ملابسها
- هايدي موسى: والدتي عزمت محمد رمضان على الغداء.. وكرارة مازحا: "عايزين يدبسوه فى خطوبة"
- أحمد الشامي يكشف حقيقة هجومه على محمد رمضان وسر انزعاجه من "الملك"
- أحمد صلاح حسني يهنئ أمير كرارة على جائزة الموريكس دور