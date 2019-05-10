أمير كرارة: هذا سر انزعاجي من محمد رمضان





وأضاف "كرارة" خلال لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس" كل واحد بيعبر بطريقة مختلفة، لكني اضايقت بصراحة ومايفرقش معايا الألقاب لكن العشم بيفرق معايا".





وتابع قائلًا: "استضفت محمد رمضان، وقدمته بالنجم، وهو نجم فعلًا، وقولت عليه أخويا وحبيبي رغم إني مشوفتهوش غير مرة واحدة".





وأضاف: "جايز يكون خانه التعبير لما قال عليا الموهوب، وبخاصة انه كتب على فيسبوك قبلها، إنتظروني مع النجم أمير كرارة".





قال الفنان أمير كرارة، إنه انزعج من وصف الفنان محمد رمضان له بـ"الموهوب" وليس النجم.