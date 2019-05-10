تشيلسي يعبر فرانكفورت ويضرب موعدا ناريا مع أرسنال بنهائي اليوروباليج

صعد فريق تشيلسي الانجليزي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة فرانكفورت الألمانية يوم الخميس الماضي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الانجليزي.

وبادر روبن لوفتوس تشيك بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 28، لكن لوكا يوفيتش أدرك التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 49، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنه لم يكن كافيا لحسم الأمور، ليصعد تشيلسي إلى النهائي عبر ركلات الترجيح.

وضرب تشيلسي موعدا في المباراة النهائية التي ستجرى بالعاصمة الأذربيجانية باكو في 29 مايو الجاري مع أرسنال الانجليزي، الذي اجتاز عقبة فالنسيا الإسباني في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وبذلك، فرضت الكرة الانجليزية هيمنتها على الكرة الأوروبية بعدما ضمنت فوز اثنين من ممثليها ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وذلك عقب تأهل ليفربول وتوتنهام الانجليزيين لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.