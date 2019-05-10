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نشأت الديهي: سيد قطب لم يصل الجمعة في حياته

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:10 ص
نشأت الديهي: سيد قطب لم يصل الجمعة في حياته
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أمنية فوزي
 
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كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن التفكير المتطرف الذي اعتنقه الإخواني سيد قطب عقب خروجه من السجن.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن سيد قطب خرج من السجن وهو يعتنق دين جديد.

وأوضح أن سيد قطب اعتبر أن جميع المواطنين كفرة، ويترتب على ذلك أن لا يأكلوا ذبيحتهم ولا يتزوجوا منهم ويستبيحونهم، لافتا إلى أن القيادي الإخواني علي عشماوي أكد في مذكراته أن هذا الاتجاه كان خطير للغاية.

وأشار إلى أن عشماوي كتب في مذكراته أن سيد قطب لم يصلي صلاة الجمعة في حياته، قائلا: "علي عشماوي أكد في مذاكرته أنه كان هناك مناقشة حامية بينه وبين سيد قطب، فطلب من الأخير أن يصلوا الجمعة حتى تهدأ الأمور، فرد قطب قائلا أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، لا جمعة إلا بخلافه، قال أنا قبلت هذا الرأي على اعتبار أنه أعلم مني".
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