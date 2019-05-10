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استخراج 150 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بغرب شبرا الخيمة (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:42 ص
استخراج 150 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بغرب شبرا الخيمة (صور)
استخراج بطاقات رقم قومي بشبرا الخيمة
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محمد نبيل
 
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أطلق حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة نجوى العشيرى رئيس الحي، مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانًا للسيدات سواء بدل فاقد او تغيير بيانات او تجديد او أول مرة دون أي مقابل أو غرامات مالية.

وقالت العشيرى، ان المبادرة تمكنت من إستخراج 150 بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات بنطاق الحى امس بنادى شباب بيجام.

وأكدت أن من ترغب من السيدات في استخراج بطاقة الرقم القومي مجانًا تتوجه إلى مقر شباب بيجام فى التاسعة صباحًا.

وأوضحت أن المبادرة مجانية ويتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات. مجانا دون رسوم الاستمارة أو غرامة التأخير.

من جهته، أشارت دكتورة مريم حليم عضو المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، الى ان المستندات المطلوبة صورة من الرقم القومي وشهادة الميلاد وإيصال مياه او كهرباء.
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