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دياب يتسبب في موت حسن حسني بـ"أبو جبل"

الجمعة 10/مايو/2019 - 12:02 ص
دياب يتسبب في موت حسن حسني بـأبو جبل
دياب
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سعد نبيل
 
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شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "أبو جبل"، بطوله الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدراما والحزن، والتشويق والإثارة.


ومن أبرز تلك الأحداث، تسبب الفنان دياب الذي يجسد دور "سعد"، أحد أشقاء "حسن أبو جبل"، في موت والده الفنان حسن حسني، ذلك خلال زيارته بالمستشفى، قام بإبلاغه عن موت "غالي"، شقيقه الآخر.

وفي نفس السياق، دخل حسن حسني في غيبوبة، من مفاجئة الخبر، وبعد محاولات من الطبيب المعالج، توفى حسن حسني، وقامو بابلاغ "أبو جبل"، بخبر الوفاة.
 
المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.
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