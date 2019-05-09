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تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة

الخميس 09/مايو/2019 - 11:53 م
تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية في بداية المران الجماعي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.


وأدى لاعبو الأهلي وحدات بدنية، تحت إشراف اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، وأعقبها وحدة تدريبة خفيفة بالكرة.


ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.


يذكر ان الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ، الجمعة، عقب إعلان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق المرشحة لخوض المباراة.

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