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بعد عرض الحلقة الرابعة.."الكاتب" ترند عبر "تويتر" في لبنان

الخميس 09/مايو/2019 - 11:47 م
بعد عرض الحلقة الرابعة..الكاتب ترند عبر تويتر في لبنان
الكاتب
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شيماء عطية
 
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تصدر هاشتاج مسلسل "الكاتب" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز السابع ضمن أكثر الهاشتاجات رواجًا بين مستخدمي الموقع في لبنان، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل والتي شهدت خروج الكاتب يونس جبران من السجن بكفالة، وإعلان نيته التوقف عن الكتابة.


مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبو وفرحات.

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