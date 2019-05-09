جوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا

اعتبر القيادي المعارض خوان جوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً للبلاد من نحو 50 دولة، اليوم الخميس، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وجهت "صفعة للبرلمان" بمحاكمة عشرة نواب في جرائم تمرد، داعياً إلى مظاهرات حاشدة السبت في جميع أنحاء البلاد.







وقال جوايدو في مؤتمر صحفي، عقب اعتقال الاستخبارات الفنزويلية النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ،إدغار زامبرانو، وأحد النواب المعارضين العشرة: "سنتظاهر السبت في جميع أنحاء البلاد".







وكشفت محكمة العدل العليا، أن العشرة متورطين في "خيانة الوطن، والتآمر، والتحريض على التمرد والعصيان المدني، والتحريض العلني على مخالفة القوانين، والكراهية".







وكانت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قد رفعت الحصانة عن سبعة من النواب العشرة، ويتوقع اتخاذ نفس الإجراء مع الباقين في الأيام المقبلة.