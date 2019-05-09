جوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا
الخميس 09/مايو/2019 - 11:47 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
اعتبر القيادي المعارض خوان جوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً للبلاد من نحو 50 دولة، اليوم الخميس، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وجهت "صفعة للبرلمان" بمحاكمة عشرة نواب في جرائم تمرد، داعياً إلى مظاهرات حاشدة السبت في جميع أنحاء البلاد.
وقال جوايدو في مؤتمر صحفي، عقب اعتقال الاستخبارات الفنزويلية النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ،إدغار زامبرانو، وأحد النواب المعارضين العشرة: "سنتظاهر السبت في جميع أنحاء البلاد".
وكشفت محكمة العدل العليا، أن العشرة متورطين في "خيانة الوطن، والتآمر، والتحريض على التمرد والعصيان المدني، والتحريض العلني على مخالفة القوانين، والكراهية".
وكانت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قد رفعت الحصانة عن سبعة من النواب العشرة، ويتوقع اتخاذ نفس الإجراء مع الباقين في الأيام المقبلة.
وأكد جوايدو، أن هذه الاجراءات تمثل "صفعة جديدة" للمجلس التشريعي، الذي يتألف من أغلبية معارضة منذ 2016.
وقال جوايدو في مؤتمر صحفي، عقب اعتقال الاستخبارات الفنزويلية النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ،إدغار زامبرانو، وأحد النواب المعارضين العشرة: "سنتظاهر السبت في جميع أنحاء البلاد".
وكشفت محكمة العدل العليا، أن العشرة متورطين في "خيانة الوطن، والتآمر، والتحريض على التمرد والعصيان المدني، والتحريض العلني على مخالفة القوانين، والكراهية".
وكانت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قد رفعت الحصانة عن سبعة من النواب العشرة، ويتوقع اتخاذ نفس الإجراء مع الباقين في الأيام المقبلة.
وأكد جوايدو، أن هذه الاجراءات تمثل "صفعة جديدة" للمجلس التشريعي، الذي يتألف من أغلبية معارضة منذ 2016.
Advertisements
المزيد عن: مظاهرات فنزويلا خوان جوايدو الرئيس نيكولاس مادورو
- واشنطن تأمر عائلات دبلوماسييها بمغادرة فنزويلا
- معارض فنزويلي عن الاعتداء على "مادورو": مسرحية لتبرير قمع المعارضة
- مسيرة لأنصار "مادورو" تجوب شوارع كاركاس
- فنزويلا: جوايدو يدعو لتظاهرات جديدة الثلاثاء
- المحكمة العليا الفنزويلية تحث المشرعين على تجريد "جوايدو" من الحصانة
- الجمعية التأسيسية في فنزويلا تعلن مواصلة التحقيق مع جوايدو بعد رفع الحصانة
- السلطات الفنزويلية ترفع دعوى جنائية ضد جوايدو
- السلطات الفنزويلية تلاحق جوايدو جنائيا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه
- المعارضة الفنزويلية في الخارج تنادي بدعم دولي بعد اعتقال مساعد "جوايدو"
- غوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا