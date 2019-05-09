ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا

الخميس 09/مايو/2019 - 11:47 م
جوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا
خوان جوايدو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
اعتبر القيادي المعارض خوان جوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً للبلاد من نحو 50 دولة، اليوم الخميس، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وجهت "صفعة للبرلمان" بمحاكمة عشرة نواب في جرائم تمرد، داعياً إلى مظاهرات حاشدة السبت في جميع أنحاء البلاد.



وقال جوايدو في مؤتمر صحفي، عقب اعتقال الاستخبارات الفنزويلية النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ،إدغار زامبرانو، وأحد النواب المعارضين العشرة: "سنتظاهر السبت في جميع أنحاء البلاد".



وكشفت محكمة العدل العليا، أن العشرة متورطين في "خيانة الوطن، والتآمر، والتحريض على التمرد والعصيان المدني، والتحريض العلني على مخالفة القوانين، والكراهية".



وكانت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قد رفعت الحصانة عن سبعة من النواب العشرة، ويتوقع اتخاذ نفس الإجراء مع الباقين في الأيام المقبلة.



وأكد جوايدو، أن هذه الاجراءات تمثل "صفعة جديدة" للمجلس التشريعي، الذي يتألف من أغلبية معارضة منذ 2016.
Advertisements
المزيد عن: مظاهرات فنزويلا خوان جوايدو الرئيس نيكولاس مادورو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود