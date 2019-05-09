لاسارتي وعبد الحفيظ يطمأنان على ثنائي الأهلي العائد من ألمانيا





عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة – جلسة خاصة مع الثنائي، سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، على هامش المران الجماعي مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.





جاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على حالة الثنائي بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية، حيث أدى سعد سمير برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة.





جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.



