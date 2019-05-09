أسعار النفط تتعافى قليلاً بعد تصريحات "ترامب" بشأن حل النزاع مع الصين
الخميس 09/مايو/2019 - 11:40 م
رويترز
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أغلقت عقود برنت على ارتفاع طفيف، اليوم الخميس، متعافية من هبوط، بعد أن أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال المستثمرين بأن الولايات المتحدة ربما لن تزيد الرسوم الجمركية على واردات من الصين وهي خطوة قد تلحق ضررا بالنمو الاقتصاد وتقلص الطلب على النفط.
وتسبب النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم في هبوط حاد في أسواق الأسهم وأضر بأسعار الخام، ليغطي على التوترات الجيوسياسية وانخفاضات في الإمدادات من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 70.39 دولار للبرميل بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.40 دولار.
لكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أغلقت منخفضة 42 سنتا عند 61.70 دولار للبرميل.
وارتدت الأسعار من أدنى مستوياتها للجلسة بعد أن قال ترامب إنه تلقى ”رسالة جميلة“ من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ونقل ترامب عن الرسالة قولها ”فلنعمل سويا ولنرى ما إذا كان بإمكاننا إنجاز شيء ما“.
وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة ببنك ميزوهو في نيويورك إن الرسالة غذت آمال المستثمرين بأن واشنطن وبكين قد تتوصلان لاتفاقية تجارية.
وتلقت أسعار النفط دعما هذا الاسبوع من توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى أن الطلب العالمي على الخام هذا العام سيرتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، وأيضا بيانات أظهرت هبوطا مفاجئا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.
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