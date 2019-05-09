الديهي يكشف عن خطة الإخوان لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
الخميس 09/مايو/2019 - 11:46 م
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني علي عشماوي شخصية ثرية للغاية، وكان لديه خطوط وخيوط اللعبة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين بشكل غير مسبوق.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن عشماوي فكر في إعادة بناء التنظيم المسلح الخاص بالجماعة من جديد، عقب القبض على جميع قيادات الإخوان بسجن الواحات.
وأوضح أن عشماي قام بزيارة القيادية الإخوانية زينب الغزالي في منزلها، وشددت حينها على ضرورة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتابع،: "علي عشماوي أخبر زينب الغزالي أن اغتيال جمال عبد الناصر سيقلب الشعب المصري عليهم، فردت الغزالي قائلة هذا هو الطريق ولا طريق غيره وهذا ما أقر به المرشد".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن عشماوي فكر في إعادة بناء التنظيم المسلح الخاص بالجماعة من جديد، عقب القبض على جميع قيادات الإخوان بسجن الواحات.
وأوضح أن عشماي قام بزيارة القيادية الإخوانية زينب الغزالي في منزلها، وشددت حينها على ضرورة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتابع،: "علي عشماوي أخبر زينب الغزالي أن اغتيال جمال عبد الناصر سيقلب الشعب المصري عليهم، فردت الغزالي قائلة هذا هو الطريق ولا طريق غيره وهذا ما أقر به المرشد".
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