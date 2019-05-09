عملة مصرية غريبة في الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" (صورة)

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال"، خطأً إخراجياً بتداول أوراق عملة مختلفة عن شكل الجنيه المصري في فترة التسعينات التي تدور فيها الأحداث، حيث بدأ العمل في عام 1992، وكان البطل في الصف الثالث الإعدادي، ثم ظهوره في السنة الثالثة في كلية التجارة.









وشهدت الأحداث اشتعال الصراع بين "زلزال" محمد رمضان و"خليل السواح" ماجد المصري، بعدما اكتشف الأخير علاقة ابنته "أمل" هنادي مهنى بابن عدوه "حربي كرامة" الذي مات تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، فيهدده السواح في حال اقترابه من ابنته مرة أخرى.







