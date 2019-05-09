ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عملة مصرية غريبة في الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" (صورة)

الخميس 09/مايو/2019 - 11:41 م
عملة مصرية غريبة في الحلقة الرابعة من مسلسل زلزال (صورة)
Advertisements
طباعة
سارة إبراهيم
 
Advertisements

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال"، خطأً إخراجياً بتداول أوراق عملة مختلفة عن شكل الجنيه المصري في فترة التسعينات التي تدور فيها الأحداث، حيث بدأ العمل في عام 1992، وكان البطل في الصف الثالث الإعدادي، ثم ظهوره في السنة الثالثة في كلية التجارة.



وشهدت الأحداث اشتعال الصراع بين "زلزال" محمد رمضان و"خليل السواح" ماجد المصري، بعدما اكتشف الأخير علاقة ابنته "أمل" هنادي مهنى بابن عدوه "حربي كرامة" الذي مات تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992، فيهدده السواح في حال اقترابه من ابنته مرة أخرى.



"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، أحمد صيام، حنان سليمان، صبري عبد المنعم، يوسف عثمان، هنادي مهنى، لمياء كرم، وعدد كبير من النجوم. 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود