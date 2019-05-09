ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران

الخميس 09/مايو/2019 - 11:24 م
لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وطلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام سموحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات، في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري.


ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة