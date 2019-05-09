ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأندية الإسبانية تحقق رقما سلبيا في البطولات الأوروبية

الخميس 09/مايو/2019 - 11:21 م
الأندية الإسبانية تحقق رقما سلبيا في البطولات الأوروبية
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
حققت الأندية الإسبانية هذا الموسم رقما سلبيا في جميع البطولات الأوروبية، وذلك بعد خروج جميع الفريق وعدم الوصول إلى نهائي البطولات.


وتعد هذة المرة الأولي التي يخلوا نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي من فريق إسباني منذ عام 2007/2008.


وخرج فريق فالنسيا من بطولة الدوري الأوروبي من الدور النصف النهائي، بعد الخسارة من فريق أرسنال الإنجليزي بنتيجة 4-2.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة