تأجيل جلسة الافراج المشروط لـ "حميدان التركي"
الخميس 09/مايو/2019 - 11:17 م
الفجر السعودي
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كشف تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة لجنة الإفراج المشروطـ، لشهرين، وذلك بعد منع والدي (حميدان التركي) من الحضور.
وقال "التركي" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": بعد منع والدي (حميدان التركي) من حضور جلسة الافراج المشروط ، اللجنة تقرر تأجيل الجلسة لمدة شهرين.
وأضاف أن هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن المعتقل حميدان التركي من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.
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