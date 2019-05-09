تأجيل جلسة الافراج المشروط لـ "حميدان التركي"

كشف تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة لجنة الإفراج المشروطـ، لشهرين، وذلك بعد منع والدي (حميدان التركي) من الحضور.

وقال "التركي" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": بعد منع والدي (حميدان التركي) من حضور جلسة الافراج المشروط ، اللجنة تقرر تأجيل الجلسة لمدة شهرين.

وأضاف أن هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن المعتقل حميدان التركي من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.



