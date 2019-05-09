ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تأجيل جلسة الافراج المشروط لـ "حميدان التركي"

الخميس 09/مايو/2019 - 11:17 م
تأجيل جلسة الافراج المشروط لـ حميدان التركي
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشف تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة لجنة الإفراج المشروطـ، لشهرين، وذلك بعد منع والدي (حميدان التركي) من الحضور.

وقال "التركي" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": بعد منع والدي (حميدان التركي) من حضور جلسة الافراج المشروط ، اللجنة تقرر تأجيل الجلسة لمدة شهرين.

وأضاف أن هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن المعتقل حميدان التركي من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.


Advertisements
المزيد عن: حميدان التركي جلسة الافراج المشروط تركي حميدان التركي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة