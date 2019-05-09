مباحثات اقتصادية بين مصر والأردن والعراق في عمان
الخميس 09/مايو/2019 - 11:06 م
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التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، مع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في حضور ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور سالم الجبوري.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم خلال اللقاء، بحث فرص التكامل الاقتصادي بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث، وتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وفق جدول زمني محدد.
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