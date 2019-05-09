سعد سمير ونيدفيد يظهران في مران الأهلي

ظهر الثنائي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وكان الثنائي قد عاد من ألمانيا أول أمس الثلاثاء، حيث خضع سعد لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، فيما خضع نيدفيد لجراحة في غضروف الركبة.









ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



