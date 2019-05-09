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الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي.. موعد ومكان المباراة

الخميس 09/مايو/2019 - 11:04 م
الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي.. موعد ومكان المباراة
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الإنتاج الحربي ضد الإسماعيلي، يستعد لاعبو الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الجمعة الموافق 10 مايو 2019 ميلاديا، 5 رمضان 1440 هجريا، بملعب كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الــ32 بمسابقة الدورى المصري، في تمام الساعة العاشرة.

وغادر فريق النادي الإسماعيلي إلي القاهرة، منذ قليل، للمبيت قبل مواجهة الإنتاج الحربى غدا.
 
ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق عقب انتهاء التدريب الرئيسي للفريق مساء اليوم. 

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة.
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