ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

الخميس 09/مايو/2019 - 11:10 م
تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
ضرب نادي ليفربول موعدًا ناريًا مع نظيره توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية خالصة، للمرة الثانية في تاريخ البطولة الأوروبية منذ نهائي تشيلسي مع مانشستر يونايتد عام 2008.


ليفربول صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على فريق برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.


بينما تأهل فريق توتنهام على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وصعد مستفيدًا من تسجيله 3 أهداف في ملعب الخصم. 


وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 من شهر يونيو المقبل، علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة