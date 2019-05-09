‏إيمري يسجل رقما قياسيا في اليوروبا ليج

سجل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي رقما قياسيا له كمدرب في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد وصوله إلى النهائي.





وأصبح ايمري أول مُدرب في التاريخ يصل إلى 4 نهائيات يوروباليج، وجاءت الأربع نسخ :-





2013-14 : اشبيلية [ فاز بها ]

2014-15 : اشبيلية [ فاز بها ]

2015-16 : اشبيلية [ فاز بها ]

2018-19 : أرسنال





وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



