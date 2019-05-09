إيمري يسجل رقما قياسيا في اليوروبا ليج
الخميس 09/مايو/2019 - 11:08 م
أحمد عصام
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سجل أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي رقما قياسيا له كمدرب في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد وصوله إلى النهائي.
وأصبح ايمري أول مُدرب في التاريخ يصل إلى 4 نهائيات يوروباليج، وجاءت الأربع نسخ :-
2013-14 : اشبيلية [ فاز بها ]
2014-15 : اشبيلية [ فاز بها ]
2015-16 : اشبيلية [ فاز بها ]
2018-19 : أرسنال
وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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