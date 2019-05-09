ترامب يعتزم ترشيح شاناهان وزيراً للدفاع
الخميس 09/مايو/2019 - 11:04 م
وكالات
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أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينج، وزيرا للدفاع.
ويخالف ترمب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى. ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من بوينج عندما كان يعمل بالبنتاغون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.
وشاناهان (56 عاماً)، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عيّنه ترمب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها في أواخر ديسمبر 2018 ماتيس بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترمب.
وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع.
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