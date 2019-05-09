ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري

الخميس 09/مايو/2019 - 11:07 م
بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي المتحف المصري، الجديد بميدان الرماية، بفتح طريق جديد بجوار سور المتحف، من الناحية القبلية، وموازي لطريق الفيوم.

لتسهيل الحركة المرورية لخروج ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام، إتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واتجاه ميدان الرماية، والدائري القوس الغربي دون الدخول لطريق مصر الفيوم.

وجاء ذلك لتسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات ومنع حدوث كثافات مرورية على طريق الفيوم، لوجود أعمال إصلاح خط مياه 1000 الرئيسي المغذي لمنطقة الهرم، وفيصل وحدائق الأهرام.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة