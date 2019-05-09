بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي المتحف المصري، الجديد بميدان الرماية، بفتح طريق جديد بجوار سور المتحف، من الناحية القبلية، وموازي لطريق الفيوم.





لتسهيل الحركة المرورية لخروج ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام، إتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واتجاه ميدان الرماية، والدائري القوس الغربي دون الدخول لطريق مصر الفيوم.



