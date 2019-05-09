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بعد تعديل إعلان "ابن مصر".. مصطفى حجاج ترند عبر "تويتر"

الخميس 09/مايو/2019 - 11:04 م
بعد تعديل إعلان ابن مصر.. مصطفى حجاج ترند عبر تويتر
مصطفى حجاج
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الفجر الفني
 
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تصدر هاشتاج مصطفى حجاج ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز السابع ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد تعديل إعلان "بنك مصر".


وكان الإعلان القديم أثار حملة سخرية واسعة على مواقع السوشيال ميديا حيث لم يظهر وجه مصطفى حجاج في الإعلان في مقابل التركيز على صالح والعسيلي، وهو ما دفع بنك مصر لتعديل الإعلان.


أغنية "ابن مصر" قدمت ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، ويشارك في غنائها كل من مصطفى حجاج ومدحت صالح ومحمود العسيلي.

بعد تعديل إعلان "ابن مصر".. مصطفى حجاج ترند عبر "تويتر"
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