بعد تعديل إعلان "ابن مصر".. مصطفى حجاج ترند عبر "تويتر"

تصدر هاشتاج مصطفى حجاج ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز السابع ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد تعديل إعلان "بنك مصر".





وكان الإعلان القديم أثار حملة سخرية واسعة على مواقع السوشيال ميديا حيث لم يظهر وجه مصطفى حجاج في الإعلان في مقابل التركيز على صالح والعسيلي، وهو ما دفع بنك مصر لتعديل الإعلان.



