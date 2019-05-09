ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيمري يعود بأرسنال إلى الإنجازات الأوروبية منذ 2006

الخميس 09/مايو/2019 - 11:03 م
إيمري يعود بأرسنال إلى الإنجازات الأوروبية منذ 2006
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على فريق فالنسيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل أرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بنتيجة مجموع المباراتين 7-3، بعد فوزه في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ووصل أرسنال للمره الأولى منذ عام 2006 لنهائي بطولة أوروبية مع مدربه يوناي إيمري في موسمه الأول مع الجانرز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
2
x
21:00
4
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
1
x
21:00
1
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
2
x
22:00
1
وادي دجلة