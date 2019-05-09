"الراحل" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض حلقة فهد الفيصل

تصدر هاشتاج برنامج "الراحل" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.









ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي تناولت حياة الأمير فهد الفيصل.







