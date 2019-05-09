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"الراحل" يتصدر ترند "تويتر" بعد عرض حلقة فهد الفيصل

الخميس 09/مايو/2019 - 10:54 م
الراحل يتصدر ترند تويتر بعد عرض حلقة فهد الفيصل
الراحل
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شيماء عطية
 
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تصدر هاشتاج برنامج "الراحل" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الأول ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.



ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة الرابعة من البرنامج، والتي تناولت حياة الأمير فهد الفيصل.



يذكر أن الجزء الثاني من برنامج "الراحل" يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، ويقدمه الإعلامي السعودي محمد الخميسي، ويستعرض البرنامج سيرة ٣٠ من مشاهير المجتمع السعودي التي رحلت عن عالمنا في ال١٠٠ عام الأخيرة.

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