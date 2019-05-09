الإسماعيلي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي غدا

يستعد لاعبو الإسماعيلى لمواجهة الإنتاج الحربي غدا بملعب كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الــ32 بمسابقة الدورى المصري.





وغادر فريق النادي الإسماعيلي إلي القاهرة، منذ قليل، للمبيت قبل مواجهة الإنتاج الحربى غدا.

ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.





وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق عقب انتهاء التدريب الرئيسي للفريق مساء اليوم.





ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد ٣٧ نقطة.