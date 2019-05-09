أرسنال يكرر فوزه على فالنسيا ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

خطف فريق أرسنال الإنجليز ي التأهل لنهائي الدوري الأوربي بعد تكرار فوزه على فريق فالنسيا الإسباني في نصف نهائي البطولة.









وكان أرسنال قد حقق الفوز على فالنسيا في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وكرر اليوم فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين.









سجل أهداف أرسنال أوباميانغ هاتريك في الدقيقة 17 وفي الدقيقة 69 وفي الدقيقة 88 فيما سجل الهدف الرابع لاكازيت في الدقيقة 50، أما أهداف فالنسيا جاءت عن طريق كيفن جاميرو في الدقيقة 11 وفي الدقيقة 58.









وينتظر أرسنال الفائز من تشيلسي وانتراخت فرانكفورت بعدما لجأ الفريقين في الوقت الحالي للوقت الإضافي.



