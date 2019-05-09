الزمالك يتفوق على دجلة بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بالنادي مع نظيره وادي دجلة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 29 بالدوري الممتاز بتقدم الزمالك بهدف دون رد .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام في خط الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .





وبدأ الزمالك مهاجما من البداية على أمل مباغتة الفريق الدجلاوي وعرضية من الجانب الأيمن يخرجها مدافع دجلة إلى خارج الملعب لركنية تصل داخل منطقة الجزاء تصدى محمد عبدالمنصف بقبضة يده ثم يخرجها دفاع دجلة في الدقيقة الثالثة .





واستمرت محاولات الزمالك وسدد كهربا الكرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عبد المنصف حارس دجلة في الدقيقة السادسة بعدها يرد دجلة بعرضية من الجانب الأيسر يشتتها الونش الذي يسقط على الأرض ويتلقى العلاج لكنه يستكمل المباراة بصورة طبيعية .





وفي الدقيقة 11 تلوح فرصة لدجلة من هجمة مرتدة وتصل الكرة عند حسام عرفات يسددها بيسراه تمر على يمين مرمى جنش إلى خارج الملعب .





ويرد الزمالك بهجمة فرصة منظمة بعد سلسلة تمريرات تصل عند محمد عبدالسلام لكن تمريرته لم تكن دقيقة ليتصدى لها دفاع دجلة ويبعدها .





ويكثف الزمالك من هجماته من جانبي الملعب وعرضية من الجانب الأيمن للزمالك تصل عند عمر السعيد يسددها من لمسة واحدة تمر على يسار عبد المنصف إلى خارج الملعب في الدقيقة 17 من عمر المباراة .





ويستمر هجوم الزمالك على دفاع دجلة ويسفر عن هدف التقدم بعد خطأ من عبدالمنصف في تشتييت الكرة نجح كهربا في قطعها ليمررها لعمر السعيد ليسددها على يمين حارس دجلة داخل الشباك في الدقيقة 22 من عمر المباراة ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد .





ويعود السعيد ليسدد الكرة لكنها ترتطم بدفاع دجلة ثم يرد الفريق الدجلاوي بهجمة منظمة تصل عند نداي يسددها من داخل منطقة الجزاء بقوة يتصدى لها جنش ويحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 25 من عمر المباراة .





ويكثف دجلة من محاولاته لتدارك النتيجة وتصل الكرة عند منطقة جزاء عند إبراهيم نداي يسددها بيسراه تمر الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش لتضيع فرصة للفريق الدجلاوي في الدقيقة 27 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم الكرواتي البطاقة الصفراء لمحمد عبدالسلام ويحتسب خطأ لصالح دجلة وتستمر محاولات دجلة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى جنش .





ويحصل دجلة على ركنية نفذت بطريقة خاطئة نجح كهربا في قطعها وحاول شن هجمة مرتدة لكن مدافع دجلة أسامة عزب يشتت الكرة ويخرجها إلى ركنية في الدقيقة 36 من عمر المباراة .





ويسدد دجلة كرة قوية على حدود المنطقة يشتتها محمود علاء برأسه بعدها هجمة جديدة للفريق الدجلاوي يشتتها الونش لركنية .





ويدخل الشوط الأول في دقائقه الاخيرة وسط محاولات من الفريقين لكن بدون خطورة حقيقية على كلا المرميين ويحتسب الحكم دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع وحاول كهربا تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكنها تمر بعيدا عن المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .