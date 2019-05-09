مائدة إفطار لذوي القدرات الخاصة في ساحات المسجد النبوي

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة ذوي القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية مائدة إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي.





وتأتي هذه المبادرة في لفتة إنسانية تجاه فئة غالية من ذوي الهمم العالية ودعوتهم لمشاركة إخوانهم من الصائمين للإفطار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.





وتحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أن تكون الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة على أكمل وجه وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.