أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. الكشف عن المرشح لقيادة البرسا و3 نجوم يرحلون عن البلوجرانا بعد الخروج الأوروبي

شهد نادي برشلونة اليوم الخميس 9 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والأخبار الساخنة والخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 9 / 5 / 2019:









الكشف عن المرشح المفضل لقيادة برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن إدارة برشلونة استقرت على المرشح المفضل لقيادة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل في محل إرنستو فالفيردي.





وقال برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن رونالد كومان، المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي هو المرشح المفضل بالنسبة لإدارة برشلونة لقيادة البارسا في الموسم المقبل بدلا من فالفيردي.





وتابع البرنامج أن إيريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي هو الخيار الثاني بالنسبة لبرشلونة حال فشل النادي في جلب كومان.





وتزداد الشائعات حول رحيل فالفيردي في نهاية الموسم الجاري بعد الإقصاء المذل أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي بالرغم من فوز الفريق ذهابا بثلاثية وغياب أبرز نجوم الريدز عنه مثل محمد صلاح وربرتو فيرمينو ونابي كيتا لكن فالفيردي لم يستغل ذلك وودع البطولة للموسم الثاني على التوالي.









برشلونة يتلقى ضربة موجعة

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة نجم الفريق الكتالوني لويس سواريز في غضروف الركبة.





وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن سواريز يعاني من إصابة على مستوى ركبته اليمنى، كما أنه سيخضع لعملية جراحية.





وأضاف النادي أنه سيتم الإعلان قريبا عن الفترة التي يحتاجها اللاعب من أجل التعافي والعودة من جديد رفقة الفريق.





وكان برشلونة قد ودع دوري الأبطال بعد الخسارة التاريخية على يد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد.









الكشف عن 3 أسماء بارزة مرشحة لخلافة فالفيردي في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن دارة نادي برشلونة قد حسمت أمرها تجاه المدرب إرنستو فالفيردي وذلك بعد الخروج المُذل من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكان نادي برشلونة قد سقط أمام ليفربول برباعية نظيفة على الآنفيلد في إياب دور نصف نهائي البطولة الأوروبية رغم أن البارسا كان متفوقاً بثلاثية نظيفة على الكامب نو.





وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهولندي كومان، وتشافي هيرنانديز، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من المُرشحين لتدريب البارسا خلفاً لـ "فالفيردي".





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة هي مسألة وقت لا أكثر رغم حسم لقب الدوري الاسباني.





والجدير بالذكر أن كومان هو حالياً يدرب منتخب هولندا لكرة القدم منذ 2018 وسبق له تدريب عدد من الفرق مثل إيفرتون وساوثهامبتون وفالنسيا وبنفيكا وفينورد.









راكيتيتش مطلوب في إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية بأن إنتر ميلان رصد من 50 إلى 60 مليون يورو للتعاقد مع إيفان راكيتيتش نجم برشلونة في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي السابق والذي سيقود إنتر ميلان في الموسم المقبل يرغب في بعض الأسماء البارزة على رأسهم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش كان يرغب في رفع راتبه السنوي مع برشلونة لكن إدارة الفريق الكتالوني رفضت طلب الدولي الكرواتي الذي كان قريبا من الانتقال لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش في الصيف المقبل بعد مستواه أمام ليفربول الثلاثاء الماضي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي ودع فيها النادي الكتالوني البطولة.









أليجري يدخل حسابات برشلونة

أصبح مستقبل إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني في موضع شك بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية من ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي في ملعب الأنفيلد.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس اقترب من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز قبل عام من نهاية عقده رفقة بطل الدوري الإيطالي.





وتابعت الصحيفة أن برشلونة وباريس سان جيرمان يهتمان بالتعاقد مع أليجري حال رحيله عن صفوف يوفنتوس في الصيف.





وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة في يونيو 2020 وقد يغادر البارسا في نهاية الموسم الجاري بعد الخروج للموسم الثاني على التوالي من دوري أبطال أوروبا بالرغم من الفوز في ملعب الفريق كامب نو بفارق 3 أهداف.





وتتحدث الصحافة الإيطالية عن وجود أكثر من اسم في أروقة يوفنتوس لتعويض أليجري لكن أندريا أنييلي، رئيس النادي سيحاول بقوة في الصيف التعاقد مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي لقيادة فريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.









3 نجوم يرحلون عن برشلونة

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إلى وجود 3 لاعبين من نادي برشلونة سوف يرحلون عن صفوف البارسا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع "جول العالمي"، أسماء هؤلاء الثلاثي الذين سيتم بيعهم في الصيف المقبل وهم فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.





وقال الموقع أن برشلونة يريد بيع الثلاثي السابق لإفساح المجال للتعاقد مع صفقات قوية في فترة الميركاتو الصيفي.





وتلقى كوتينيو عروض من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان بينما صامويل أومتيتي مطلوب في أرسنال بقوة.





فيما يرتبط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش بالانتقال لصفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.





وكان نادي برشلونة قد خسر من ليفربول برباعية نظيفة وودع دوري الأبطال رغم أن البارسا كان متفوقاً في الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعبه الكامب نو









مدرب مفاجأة يدخل حسابات برشلونة

دخل الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الانجليزي، حسابات إدارة برشلونة من أجل خلافة المدرب إرنستو فالفيردي في الموسم الجديد.





وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع يورجن كلوب ليكون على رأس القيادة الفنية للبارسا بدايةً من الموسم المقبل.





وكان نادي برشلونة قد خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الخسارة برباعية نظيفة على الآنفيلد في الإياب رغم تفوق البارسا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على الكامب نو.





وأكد الموقع الفرنسي، أن إيريك تين هاج، مدرب نادي أياكس الهولندي أيضاً ضمن حسابات نادي برشلونة في الفترة المقبلة لخلافة فالفيردي "المغضوب عليه".









كوتينيو يثير أزمة بين نجوم برشلونة وفالفيردي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن غضب نجوم برشلونة من المدرب إرنستو فالفيردي بعد الخسارة المذلة من ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن أغلب كبار نجوم برشلونة كانوا ضد التشكيلة التي اختارها فالفيردي في مباراتي ليفربول في كامب نو والانفيلد.





وتابعت الصحيفة أن كبار البارسا كانوا يتوقعون عدم بداية فالفيردي بالبرازيلي فيليب كوتينيو في لقاء ليفربول في ملعب الأخير لكنه وثق في البرازيلي الذي خيب الأمال في اللقاء.





وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يودع فيها برشلونة دوري أبطال أوروبا بالرغم من فوزه في لقاء الذهاب بفارق 3 أهداف.





وأصبح مستقبل فالفيردي مع برشلونة موضع شك في الفترة الأخيرة وقد يغادر صفوف البارسا في نهاية بالرغم من حصده لقب الدوري وبلوغه نهائي كأس الملك.



