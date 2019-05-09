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أحمد سعد: لم أتزوج ريم البارودي سوى 6 أيام

الخميس 09/مايو/2019 - 10:45 م
أحمد سعد: لم أتزوج ريم البارودي سوى 6 أيام
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مريم الشريف
 
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كشف الفنان أحمد سعد، أنه تزوج الفنانة ريم البارودي فى حياته، مرة واحدة فقط استمرت سته أيام فقط، ثم حدث الطلاق.


وأضاف "سعد" خلال برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "احنا مع بعض سنين، لان علاقتنا بدأت كأصدقاء لفترة طويلة، بعدها حدث حب بيننا، ثم إتخطبنا، وتزوجنا لمدة سته أيام وحدث طلاق".
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