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محمد النني مطلوب في الدوري الفرنسي

الخميس 09/مايو/2019 - 09:55 م
محمد النني مطلوب في الدوري الفرنسي
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الخميس، عن اهتمام باولو سوزا مدرب نادي بوردو الفرنسي قد أبدى رغبته في التعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال وذلك في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية أن سوزا مدرب بوردو يخطط للتعاقد مع صفقات قوية في الصيف المقبل ويضع في اعتباره أهمية ضم النني الذي سبق ولعب تحت قيادته وقت تدريبه لفريق بازل السويسري.

ولعب النني "26 عاماً" 7 مباريات فقط في الدوري الانجليزي مع أرسنال بقيادة أوناي إيمري ويبدو أنه لن يستمر مع المدفعجية للموسم المقبل لخروجه من حسابات المدرب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سوزا مدرب بوردو يريد ضمن اللاعبين الذين سبق ولهم العمل معه في أندية سابقة.

وتولى باولو سوزا تدريب بوردو في مارس الماضي ويسعى لإعادة أمجاد النادي وذلك من خلال ضم صفقات قوية لفريقه ويسعى المدرب لإقناع النني للانضمام إليه وإعطاءه فرصة للعب أساسياً.

وكان النني قد انضم إلى أرسنال الانجليزي في يناير 2016 قادماً من بازل السويسري.

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