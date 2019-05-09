ترامب: لا نستبعد مواجهة عسكرية مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، مطالبًا النظام الإيراني بالجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، مضيفًا: القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.