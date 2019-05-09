كريم عبدالعزيز ينشر صورة جديدة من "الفيل الأزرق ٢"
الخميس 09/مايو/2019 - 09:52 م
شيماء عطية
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كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن صورة جديدة من فيلمه المقبل "الفيل الأزرق" المقرر طرحه الصيف المقبل، والتي ظهر فيها مطلقًا لحيته وملقى في الصحراء.
ونشر "عبدالعزيز" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وأرفقها بتعليق "محدش بيهرب من مصيره.. #الفيل_الأزرق2 #صيف2019".
"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.
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