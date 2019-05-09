‫كريم عبدالعزيز ينشر صورة جديدة من "الفيل الأزرق ٢"‬

‫⁧‫كشف‬⁩ الفنان كريم عبدالعزيز عن صورة جديدة من فيلمه المقبل "الفيل الأزرق" المقرر طرحه الصيف المقبل، والتي ظهر فيها مطلقًا لحيته وملقى في الصحراء.‬









‫ونشر "عبدالعزيز" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وأرفقها بتعليق "محدش بيهرب من مصيره..‬ ‫⁧‫#الفيل_الأزرق2‬⁩‬ #صيف2019‬⁩".





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"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري.