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مصطفى حسني: هؤلاء أول ثلاثة سيدخلون الجنة (فيديو)

الخميس 09/مايو/2019 - 09:52 م
مصطفى حسني: هؤلاء أول ثلاثة سيدخلون الجنة (فيديو)
مصطفى حسني
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كساب أحمد
 
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قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة، وجعلها جزاء للشاكرين للنعم، والتائبين من المعاصي، وجعل الفرص متساوية أمام الناس للدخول إلى الجنة.

وتابع "حسني"، خلال تقديمه برنامج "رحلة حياة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن أول من يدخل الجنة هو الشهيد، والعفيف، والعبد الذي أحسن العبادة إلى الله، وهذا واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" عرض عليّ أول من يدخلون الجنة فرأيت الشهيد، وعفيف متعفف، عبد أحسن عبادة ربه".
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