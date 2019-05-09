2000 عامل وعاملة ينظفون 2 مليون م2 المسجد الحرام يوميًا
الخميس 09/مايو/2019 - 09:48 م
الفجر السعودي
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كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن عملية تنظيف وتطهير المسجد الحرام وساحاته يومياً، والتي تقدر تقدر بنحو 2 مليون م2.
وأوضحت أن 2000 عامل وعاملة يشاركون في عملية التنظيف على مدار 4 فترات خلال الـ24 ساعة، فيما تتم عملية التنظيف في 45 دقيقة.
كما يُستخدم 400 لتر من المياه لنظافة صحن المطاف يوميًا، ويستغرق عملية تنظيفه 30 دقيقة.
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