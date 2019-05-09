"لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة".. موعيد عرض مسلسل زلزال الحلقة الرابعة 4 والقنوات الناقله له

بعد الأحداث المثيرة التي شاهدها جمهور مسلسل زلزال بالأمس ينتظر متابعي الدراما الرمضانية مسلسل زلزال الحلقة 4 بطولة محمد رمضان، وإليكم مواعبد عرض الحلقة والإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل:





مسلسل زلزال على قناة MBC 1

يُعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 08:00 صباحًا.





مسلسل زلزال على قناة DMC دراما

يُعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 05:00 عصرًا.





مسلسل زلزال على قناة DMC

يُعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 05:00 صباحًا.





مسلسل زلزال على قناة mbc العراق

يُعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 08:30 صباحًا.