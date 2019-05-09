ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة".. موعيد عرض مسلسل زلزال الحلقة الرابعة 4 والقنوات الناقله له

الخميس 09/مايو/2019 - 09:46 م
لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. موعيد عرض مسلسل زلزال الحلقة الرابعة 4 والقنوات الناقله له
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
بعد الأحداث المثيرة التي شاهدها جمهور مسلسل زلزال بالأمس ينتظر متابعي الدراما الرمضانية مسلسل زلزال الحلقة 4 بطولة محمد رمضان، وإليكم مواعبد عرض الحلقة والإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل:

مسلسل زلزال على قناة MBC 1 
يُعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.
يُعاد في تمام الساعة 08:00 صباحًا.

مسلسل زلزال على قناة DMC دراما 
يُعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.
يُعاد في تمام الساعة 05:00 عصرًا.

مسلسل زلزال على قناة DMC 
يُعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.
يُعاد في تمام الساعة 05:00 صباحًا.

مسلسل زلزال على قناة mbc العراق 
يُعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.
يُعاد في تمام الساعة 08:30 صباحًا.
Advertisements
المزيد عن: مواعيد عرض الحلقة مسلسلات رمضان مسلسل زلزال محمد رمضان دراما رمضان حلقة زلزال المسلسل الحلقة 4
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة