نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير النقل‎

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم " الفجر "، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، رئيس الوزراء يوجه بمشاركة مدينة الأثاث بدمياط في تأثيث مباني العاصمة الإدارية، وفرنسا تحمل واشنطن المسؤولية حال إنسحاب إيران من الاتفاق النووي.

رئيس الوزراء يوجه بمشاركة مدينة الأثاث بدمياط في تأثيث مباني العاصمة الإدارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات للموقف التنفيذيّ لمشروع مدينة دمياط للأثاث، في اجتماعٍ حضره كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع.

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير النقل‎

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

كيف يحصل مريض السرطان على اشتراك مجاني في المترو؟

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الشركة ترعى مبادرة خيرية تساعد مريضي السرطان على الحصول على اشتراك مجاني بالمترو لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

فرنسا تحمل واشنطن المسؤولية حال إنسحاب إيران من الاتفاق النووي

حمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس، واشنطن مسؤولية أي انسحاب محتمل لإيران من الاتفاق النووي، وذلك بعد يوم من إعلان إيران بأنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري شرقي العاصمة العراقية بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، عن سقوط 8 أشخاص بين قتيل وجريح، نتيجة لتفجير هز شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الخميس.