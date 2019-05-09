أحمد سعد: اعتذرت لـ محمد رمضان عن أغنية "بحبك يا صاحبي"



وأضاف "سعد" خلال لقائه فى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، قائلا: "محمد رمضان يشتغل معايا او لا، موضوع لا يخصنى، لكن ما فيش بينى وبين أى حد مشاكل، ووقت أغنية بحبك يا صاحبى كلمته اعتذرت له لأنها مش مناسبة للمسلسل".

كشف الفنان أحمد سعد، أن أغنية "بحبك يا صاحبى"، كان من المفترض تكون مع مسلسل "الأسطورة" للفنان محمد رمضان لكن لم يحدث نصيب على حد قوله.