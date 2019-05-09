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استعد لـ"اليوم" الخامس من رمضان بهذا الدعاء

الخميس 09/مايو/2019 - 09:41 م
استعد لـاليوم الخامس من رمضان بهذا الدعاء
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يمكنك الاستعداد لـ"اليوم" الخامس من شهر رمضان الكريم الموافق 10 مايو 2019 بهذا الدعاء:

دعاء اليوم الخامس من رمضان

رمضان اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ. 

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