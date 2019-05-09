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عودة الشتوية.. مفاجأة في طقس خامس أيام شهر رمضان المبارك

الخميس 09/مايو/2019 - 09:42 م
عودة الشتوية.. مفاجأة في طقس خامس أيام شهر رمضان المبارك
أرشيفية
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يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

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