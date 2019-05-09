المملكة تدعم قواتها المسلحة بـ 48 طائرة مقاتلة طراز تايفون
الخميس 09/مايو/2019 - 09:33 م
الفجر السعودي
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تستعد المملكة إلى استقبال 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، مقابل 10 مليار جنيه إسترليني، ضمن صفقات المملكة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.
وتعمل شركة BAE Systems العملاقة المتخصصة في الصناعات العسكرية مع الحكومة البريطانية لتسليم الطائرات إلى المملكة في الموعد المحدد.
وتسعى الشركة إلى إيجاد وسيلة تقنية لتعويض الأجزاء الألمانية المشاركة في الطائرات، إذ تحجم شركة MTU Aero Engines الألمانية، التي تشكل جزءً من كونسورتيوم بناء طائرة تايفون يورو فايتر عن المشاركة في عملية التصنيع مؤقتًا.
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