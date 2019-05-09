ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المملكة تدعم قواتها المسلحة بـ 48 طائرة مقاتلة طراز تايفون

الخميس 09/مايو/2019 - 09:33 م
المملكة تدعم قواتها المسلحة بـ 48 طائرة مقاتلة طراز تايفون
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

تستعد المملكة إلى استقبال 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، مقابل 10 مليار جنيه إسترليني، ضمن صفقات المملكة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.

وتعمل شركة BAE Systems العملاقة المتخصصة في الصناعات العسكرية مع الحكومة البريطانية لتسليم الطائرات إلى المملكة في الموعد المحدد.

وتسعى الشركة إلى إيجاد وسيلة تقنية لتعويض الأجزاء الألمانية المشاركة في الطائرات، إذ تحجم شركة MTU Aero Engines الألمانية، التي تشكل جزءً من كونسورتيوم بناء طائرة تايفون يورو فايتر عن المشاركة في عملية التصنيع مؤقتًا.

Advertisements
المزيد عن: طراز تابفون طائرات المملكة القوات المسلحة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2018/2019
فالنسيا - أسبانيا
x
21:00
آرسنال - إنجلترا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الزمالك
x
22:00
وادي دجلة